Dionigi: "Nei momenti di difficoltà serve un gruppo forte e unito"

Ultimissime calcio Napoli - Davide Dionigi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Nei momenti di difficoltà, come li sta affrontando il Napoli, serve un gruppo forte, unito. L’aria che si respira a Napoli è pesante. La storia del ritiro io non l’ho capita, adesso è normale andarci e lo hanno chiesto i giocatori mentre a novembre si sono rifiutati. Tutto nasce da un concetto semplice: se tutto si fosse fatto bene in quel momento, adesso staremo parlando di altro. L’importante è come si gestiscono le cose. I leader possono essere tanti e di vario tipo. L’importante è che ci sia un leader in una squadra. Ogni società può e deve avere un leader, che può essere un giocatore o un allenatore. A volte non è giusto dare troppa importanza ai giocatori altrimenti si gestiscono da soli”.