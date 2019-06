Di Marzio bacchetta De Laurentiis: "Non mi sono piaciute le sue parole su Sarri"

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni di TMW RADIO nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole circa l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus:

"Le parole del presidente del Napoli su Sarri? Mi rifiuto di leggerle. Alla lunga sono cose che si pagano. Oltre che la società, De Laurentiis rappresenta anche tutta la città di Napoli. James Rodriguez l'ho visto, tecnicamente non si discute. A quest'Inter manca un Modric in mezzo al campo. Per come io interpreto il pensiero di Conte, per me Icardi girerà tutto l'anno intorno al campo. Soprattutto se dovesse continuare a fare il malato immaginario".