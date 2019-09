Di Lorenzo, l'agente: "Su di lui tantissimi club, Napoli avvantaggiato dalla partenza programmata di Hysaj"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Di Lorenzo è stata la prima operazione ufficiale, svincolati a parte, di questa finestra di calciomercato. E' stata una operazione molto veloce perché su di lui c'erano tantissimi club, ma il Napoli è stata avvantaggiato dal fatto che io volessi portare via Hysaj e per portarlo via dovevano avere un sostituto già pronto".