Di Lorenzo: "Essere capitano del Napoli è fantastico! Critiche? C'è chi vuole visibilità. Se c'è una cosa che odio in città è..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è il protagonista di Drive&Talk, il nuovo podcast della SSC Napoli. Ed in venticinque minuti di intervista si racconta a 360 gradi.

Intervista Di Lorenzo

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si racconta a 360 gradi.

Com’è la tua solita routine mattutina?

“Di solito mi sveglio presto e porto Azzurra a scuola. La prendo e poi vado direttamente all'allenamento”

Che tipo di padre sei? Cosa ti piace fare con le ragazze?

“Dato che stiamo a casa per pochissimo tempo con ritiri e partite, ecc., quando sono lì, cerco sempre di stare con loro e di giocare. Richiede così tanta energia perché è difficile stargli dietro! E allora capisci il lavoro che fa la mamma, dato che sta con loro tutto il giorno, e sono così forti rispetto a noi! Gioco con loro e cerco di spendere quanto più tempo possibile insieme. Stare con loro è la cosa migliore”

È cambiata la tua percezione dell'amore in termini di non conoscenza del vero amore se non hai figli?

“Lo dicono tutti ma finché non lo sperimenterai tu stesso, non l'hai vissuto. Quando nasce un bambino la tua vita cambia e vivi più per loro che per te stesso. Cerchi di dare loro tutto il tuo amore. Questo è quello che sto cercando di fare insieme a mia moglie. Stiamo cercando di stare con loro e giocare con loro, che può essere stancante. Cerchiamo di essere sempre lì per loro perché è la cosa migliore del mondo. È vero che non lo sai finché non lo provi”

Per ora siamo in via Manzoni.

“Se c'è una cosa che odio di Napoli, è il traffico!”

Si potrebbe dire che è una città relativamente piccola per così tante persone.

“Le strade sono piccole. Ma la vista è davvero notevole”

Sono sempre stato curioso sulle patenti di guida.

“Ho compiuto 18 anni ad agosto e sono passato a novembre così ho preso la patente qualche mese dopo”

Dov'eri allora?

“Reggio Calabria”

Quindi ne avevi bisogno!

“Esatto e in termini di imparare a guidare lì, è anche un posto piuttosto caotico”

È la tua quinta stagione al Napoli. Non ne abbiamo mai parlato, quindi parlamene quando sei diventato il capitano del Napoli.

“Essere capitano è una cosa importante nel calcio. Ancor di più se lo fai qui. Questa fascia da braccio è stata indossata dal più grande di tutti, Maradona, quindi è una responsabilità più grande. Essere il capitano è fantastico. Non me lo sarei mai aspettato quando sono arrivato cinque anni fa, quindi è un risultato assolutamente meraviglioso. Come ho detto, non me lo aspettavo. È passato un anno in cui molti giocatori hanno lasciato il club. Mistierà Spalletti ha deciso di darmela. Ho provato a rappresentare i miei compagni di squadra nello spogliatoio meglio che potevo ed è quello che sto cercando di fare ancora adesso. È un ruolo che richiede molto...devi essere pronto a tutto. Devi gestire tante cose e mi piace. Spero che i miei compagni siano contenti di me. Penso che lo siano! Come ho sempre detto, quando l'allenatore mi ha nominato capitano, la cosa migliore fu avere “l’approvazione” dei ragazzi, alcuni dei quali erano stati al Napoli da più tempo di me. Questa è stata la cosa migliore perché significava che mi avevano valutato non solo come giocatore, ma anche come persona. Questo viene sopra il resto. È fantastico essere il capitano del Napoli”

Sei noto al pubblico come calciatore, quindi, come personaggio pubblico, sei osservato da vicino. La gente parla di te, soprattutto sui social. Mi rendo conto di quanto questo possa essere importante da un lato e anche come può essere un rischio per ragazzi ma anche per adulti. Come prendi le critiche, se e quando ti capita?

“Le critiche sono sempre lì fuori. Alcuni anni fa, direi che l'ho trovato più difficile perché ci ho fatto più caso. Ora ci sono passato, ci sono persone che fanno solo quello, se sei lì a leggere tutto ti scrivono, ti toglie la vita. La critica è sempre lì, come ho detto, ma devi essere bravo ad andare avanti perché c'è così tanta pressione in questo sport e ci sono match belli e match brutti. Devi essere pronto a tutto. La cosa che penso stia diventando brutta è che dopo una brutta partita, potrebbero insultare la tua famiglia o i tuoi figli. Penso che sia oltre quella che dovrebbe essere solo una critica costruttiva proveniente dai tifosi. Quando toccano una famiglia e altre cose del genere coinvolte, è ingiusto. Solo perché hai un brutto match, non dovresti augurare le cose peggiori nel mondo. Ora presto meno attenzione a tutto ciò perché so che alcune persone lo fanno apposta solo per avere i loro tre minuti di visibilità. Leggo il meno possibile e posso stare tranquillo”

Cosa ne pensi dei social media in generale?

“Lo uso per postare qualche foto, ma niente di speciale. Non mi piacciono i social media. Forse lo sarei stato qualche anno fa, ma ora posso farne a meno. Non ne sono così interessato”

La tua famiglia: vieni da un paesino della Lucchesia, se non erro, come ti hanno supportato durante tutta la tua carriera? Come ti hanno aiutato?

“Poco fa, non so quando, Sinner giocò quella finale e vinse. Poi ha fatto un bel discorso dopo la vittoria dove ha detto che i suoi genitori gli avevano permesso di prendere decisioni, e non gli hanno mai fatto pressioni. Ciò che ha detto mi ha davvero colpito perché sono stato davvero fortunato anche sotto questo aspetto. I miei genitori non hanno mai voluto mettere se stessi al primo posto. Non hanno mai voluto trarne vantaggio della mia fama. Quindi ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi è sempre stata vicina, ma mi hanno lasciato scegliere e prendere le mie decisioni. E' qualcosa di importante per ogni bambino, perché la maggior parte delle volte la “rovina” di un bravo ragazzo possono essere i genitori che mettono troppa pressione oppure vogliono prendere decisioni. Una persona deve prendere le proprie decisioni”

Quanto è vero che il calcio è come un treno che devi catturare prima che passi?

“Nel corso della carriera di un calciatore, ci sono dei momenti importanti. Parlando da un punto di vista personale: sono andato da Matera a Empoli l'ultimo giorno della finestra di trasferimento. Poi l'Empoli vinse la Serie B e sono stato promosso in Serie A. Se non mi fossi mosso nell'ultimo giorno della finestra, potrebbe essere stato un treno perso. Se non l'avessi fatto, la mia carriera sarebbe stata diversa. Poi sono riuscito a risalire. Ma se non avessi preso l'ultimo treno...Avevo già 25 anni. Per un calciatore ero già un po' più grande. Ma tu maturi attraverso queste esperienze. Posso dire che sono felice di averlo fatto perché mi ha permesso di crescere sia come calciatore che come persona. Mi ha aiutato molto”

È da lì che hai preso il nome Azzurra. Il nome Azzurra è una costante.

“Ci è piaciuto come nome fin dall'inizio ma poi c'è anche quel collegamento perché le mie ultime squadre sono state azzurre. È stato perfetto. Empoli, Matera, Napoli, e la Nazionale Italiana. Non penso che avremmo potuto scegliere qualunque altra cosa”

Voi calciatori giocate al fantacalcio?

“Sì, lo facciamo. L'ho fatto un paio di anni fa con un amico. Ha fatto tutto lui. Mi piace solo fare l'asta, ho lasciato il coaching a lui”

Ti sei comprato all'asta?

“L’ho fatto con i miei amici. Me l'hanno fatta pagare. Sì, pensavo che avrebbero... Almeno ero nella mia squadra e potevo interpretare me stesso”

Ho già fatto questo giro una volta con Dries, anni fa.

“Il grande Dries, salutiamolo”

Che ne dici di chiamare tua mamma? È troppo presto?

“No, è decisamente sveglia”

Cosa devo dire però?

“Lei non lo sa però. Non gliel'ho detto”

Le chiederò com'eri da bambino. Posso chiamarla? Buongiorno signora Sonia. Sono Fabrizio, lavoro con tuo figlio al Napoli. Lui fa il calciatore e io mi occupo dei social. Stiamo girando un'intervista e gli ho chiesto com'era da bambino. Com'era Giovanni da bambino?

“Come lo è adesso. Un ragazzo sorridente con la testa sulle spalle. È sempre stato un ragazzo sorridente. Contento. Un po' timido ma determinato allo stesso tempo. Qualche malefatta? Se devo essere onesta, no. Non l'ha mai fatto! E come papà? È un papà fantastico. Quando vengo a Napoli, lo vedo a casa con i bambini ed è davvero un papà brillante. È devoto a loro. Dà loro tutto. Quello che vedi è quello che è. Lui è fatto così”

Di Lorenzo: “Mi chiamerà più tardi chiedendomi in cosa l'ho coinvolta”

Non ha mai fatto alcuna intervista o qualcosa del genere, vero?

“No. Non hanno mai voluto niente del genere. Mi hanno sempre supportato. Molti genitori vorrebbero essere visti ma non lo fanno”

Ma per te, che vieni da una piccola città, immagino che debba esserci molta attenzione su di te. Sei il cittadino più famoso di Ghivizzano.

“Ci sono solo circa 1.500 residenti quindi quando torno è un po' una festa”

1.500 residenti e hanno un campione europeo e un campione italiano. È una buona media.

“Quando posso, torniamo sempre. Tutti i miei amici sono lì. Tutte le persone che conosco sono lì. È dove sono cresciuto. È sempre casa. Sono stato via più a lungo di quanto vivessi a casa. Me ne sono andato quando avevo 15 anni”

Dove sei andato allora?

“Reggio Calabria. Ho sempre giocato al sud. Eccetto l'Empoli”

Allora sei andato a Reggio Calabria...

“Un anno al Cuneo in prestito. Poi sono tornato a Reggio Calabria. Poi Matera, Empoli e Napoli”