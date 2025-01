Di Canio: "Neres ha delle cose in alcuni aspetti anche più di Kvaratskhelia! I tifosi sono concentrati sulla vittoria e sul progetto, non su Kvara"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio:

“David Neres ha delle cose in alcuni aspetti anche più di Kvaratskhelia: crossa da 35 metri di sinistro ed il Napoli attacca l’area con un’altra alternativa che Kvaratskhelia non aveva. Poi è più intuitivo, nella sterzata in area di rigore premia il compagno nello stretto. Non dico sia superiore in generale, Kvara è importantissimo ma vista la situazione dobbiamo capire se Neres potrà durare per tante partite: tra le linee è più rapido, poi è abbastanza cattivo. Kvaratskhelia? Dobbiamo abituarci così nei prossimi anni, un ragazzo che diventa campione poi finisce in un grande club europeo. Non succederà più che un club italiano prende un giocatore a 90 milioni. I tifosi sono concentrati sulla vittoria e sul progetto, non su Kvaratskhelia. Conte si è detto dispiaciuto perchè sperava di trasformarlo in idolo. Un po’ di riconoscenza? Se non vanno bene sei milioni di rinnovo, magari va a vivere a Parigi che è una situazione diversa a prescindere dai soldi ma è legittimo pensare di poter andare via. A quel punto rinnovalo dopo lo scudetto”