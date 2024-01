Del Piero: "Supercoppa, domani può accadere di tutto! Ma l'Inter sembra senza punti deboli..."

Chi vincerà la Supercoppa italiana domani in Arabia Saudita? Questo il quesito posto da Mediaset ad Alessandro Del Piero che ha risposto così: “Quando giochi una finale, tutto quello che è successo prima può essere confermato oppure no, da entrambe le parti. Vedremo se ci sarà la stanchezza, sicuramente ci saranno fame e voglia di vincere e in una finale può accadere di tutto. Se l'Inter ha dei punti deboli? Da un po' di tempo quella nerazzurra è la squadra che sta facendo meglio, che dà segni di costanza, continuità e qualità . È una squadra capace di rendersi pericolosa con tutte le sue armi, ha giocatori di grande qualità e un allenatore molto bravo. Sta facendo le cose in grande, apparentemente in questo momento di difetti ne ha pochi se non nessuno. Giocatori decisivi? Viene sempre da indicare i giocatori emblematici, ma entrambe hanno fatto fin qui la differenza con la collettività , quest'anno e anche l'anno scorso. Nella collettività vengono fuori le stelle che possono decidere la partita, non solo con i gol ma con la presenza in campo, la personalità e la convinzione che trasmetti ai compagni".