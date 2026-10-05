Del Genio: “Allegri deve cambiare basta sacrificare Hojlund e De Bruyne: così dove andiamo?”

Il rendimento di Kevin De Bruyne continua a far discutere in casa Napoli. Le recenti prestazioni del belga con la Nazionale hanno alimentato il confronto con quanto mostrato in azzurro, soprattutto per la diversa libertà concessa al giocatore nella costruzione della manovra offensiva. Sul tema è intervenuto Paolo Del Genio, che ha analizzato anche le scelte tattiche di Massimiliano Allegri e il modo in cui vengono utilizzate le qualità dei singoli.

Del Genio, De Bruyne e Allegri

Secondo il giornalista, il rendimento di De Bruyne con il Belgio evidenzia una gestione differente rispetto a quella vista con il Napoli. La questione, sostiene Del Genio, riguarda soprattutto la possibilità per il centrocampista di ricevere il pallone nelle zone più avanzate e incidere maggiormente negli ultimi metri.

"De Bruyne? Io ho visto 2-3 accelerazioni spaventose anche col Napoli, 5-6 fatte col Belgio a partita, perché al Napoli fa un calcio che non è adatto assolutamente alle caratteristiche di De Bruyne. Allora deve sacrificarsi come Højlund che deve giocare 2 palloni a partita nell'area di rigore avversaria? De Bruyne deve ricevere la palla negli ultimi 30-40 metri 2-3 volte a partita? Se dobbiamo andare avanti così e sperare nella giocata non so dove arriviamo, penso da nessuna parte".