De Luca: "I ristoranti vanno aperti, ma per altri due mesi da mezzanotte tutti a casa! Campania ultima per fornitura di vaccini"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato in diretta su Facebook delle ultime notizie relative ai tentativi di contenimento del contagio da Coronavirus. Ecco quanto riportato da FanPage:

"Abbiamo duecentomila campani cui è sottratto il vaccino. Chiedo a tutte le forze politiche di avviare una proposta chiara. La Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della popolazione, siamo ultimi per fornitura di vaccini in relazione alla popolazione. È una vergogna nazionale. Abbiamo settori che sono stremati – dice -. La linea della Campania è mantenere vaccini per fasce d'età ma dobbiamo contemporaneamente guardare al rilancio dell'economia. Non possiamo essere ottusi. Se diciamo alle famiglie che in zona arancione si può andare a scuola almeno per il 50 percento, non ritenete sia priorità immunizzare autisti dei trasporti pubblici? Per prendere una decisione del genere non servono le fasce d'età occorre una decisione politica, senza essere ottusi o burocrati. Il problema del contagio non sono i ristoranti aperti, ma la movida. Dobbiamo aprire i ristoranti ma le attività dalle 23-23.30 e dopo mezzanotte nessuno più in strada per almeno 2 mesi".