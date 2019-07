Cremonese, Rastelli: "La Juve troverà difficoltà all'inizio, Napoli e Inter ne possono approfittare. James o Icardi? Tutti e due"

Alle 17,30 l’ultima amichevole in Val di Sole del Napoli. E anche stavolta eÌ tutto esaurito. Lo sparring-partner e' la Cremonese di Massimo Rastelli, napoletano, una stagione al Napoli nel 2001. Queste le sue dichiarazioni a Il Mattino:

Rastelli, un test importante anche per voi?

«E' il momento di cominciare a capire quanto le proprie idee sono entrate nella testa dei calciatori. Di piu', dopo pochi giorni di preparazione, non si puo' pretendere. Sappiamo che giocare con il Napoli e' assai impegnativo, ma sara' una partita divertente».

Come e' la serie A vista da Cremona?

«E' un campionato dove per il primo posto il Napoli e l’Inter potranno senza dubbio dire la loro, anche perche' la Juve con Sarri, soprattutto all’inizio, potrebbe un po’ faticare».

Perche' pensa questo?

«La Juve e' piena di campioni e i campioni pensano di poter risolvere individualmente i problemi. Il vero lavoro di Sarri sara' imporre una idea unica di gioco, la sua idea. E per farlo dovra' entrare nella testa dei tanti big».

E Ancelotti?

«Beh, sara' in tutto e per tutto il suo Napoli. Scrollarsi di dosso l’impronta del suo predecessore non e' stato semplice, ma adesso Carlo ha la strada in discesa».

Icardi o James?

«Tutti e due? No, scherzo, dico solo che l’arrivo dell’argentino renderebbe complicata la vita di Milik. Icardi e' uno che la' davanti vuole stare da solo. Dovrebbero alternarsi».

Cosa le e' rimasto del Napoli?

«La passione della gente. L’emozione che ti fanno provare a indossare la maglia azzurra. Una sensazione che resta dentro per sempre».