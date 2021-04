Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Costacurta, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli stasera mi è piaciuto. Osimhen? Non ha ancora i movimenti in area, è acerbo. Il Napoli arriva a mettere palloni, ma è acerbo in quel fondamentale. Sembra facile da marcare... Gattuso a fine partita avrà pensato: 'Se li avessi avuti tutto l'anno...'"