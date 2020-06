Calciomercato Napoli - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano, rilasciando alcune dichiarazioni:

”Non credo che sia una scelta di Gattuso quella di non voler rinnovare il contratto a Callejon. Giovedì contro l’Atalanta potrebbe essere riconfermato proprio lo spagnolo. Giocare alle 17,15 è una follia, così come giocare alle 21,45. Mi auguro che si intervenga in tal senso perché la vedo una cosa fuori dal mondo”