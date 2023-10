Corona: "Il calcio italiano potrebbe chiudere, coinvolte anche Serie B e C! Juventus al corrente di Fagioli, ha commesso illecito"

Ultime notizie calcio. Fabrizio Corona dà ancora una scossa al calcio italiano. Il noto personaggio televisivo è intervenuto ai microfoni di "Radio Radio", spiegando la sua versione dei fatti.

Intervista Corona sul caso scommesse

"Avrebbero aspettato le partite dell’Italia prima di intervenire, se non avessimo anticipato la notizia su Dillinger News. Sono andati a Covercianoa parlare con Tonali e Zaniolo solo perché stiamo facendo la più grande inchiesta calcistica da trent’anni a questa parte, che coinvolge giocatori, procuratori, società, procure, che potrebbe far chiudere il calcio italiano".

Corona poi aggiunge: "Ci sono squadre che rischiano di retrocedere, la Nazionale è già mezza smantellata. Sto indagando parallelamente alla Procura e su alcune cose ne so più di loro. Tutti mi hanno infamato ad agosto quando ho parlato di Fagioli, ora si è autodenunciato. Quando è uscita la notizia la Juventus non lo ha portato in America fingendo un infortunio ed omettendo il suo problema, quindi ha fatto un illecito. Doveva obbligarlo a denunciarsi"

Sulla sua fonte: "Ci sono due procure impegnate sulla vicenda, non solo quella di Torino, ma per ora non posso dire di più, è una cosa troppo grave. La mia fonte di origini peruviane? Non è assolutamente vero, è una c…a enorme, è una fonte italiana. Fate attenzione a tutte le fake news che gireranno adesso, così è troppo semplice buttare tutto nel calderone".

Gli avvocati di Zalewski minacciano querela? Ho 5 messaggi della madre in cui mi prega di non fare il suo nome".

Sui calciatori coinvolti: "Quanti giocatori di Serie A sono coinvolti? Un bel po’. Di Serie B e Serie C, non ne parliamo proprio. La cosa grave è che qui non siamo ai tempi di Vallettopoli e altre cose del genere, parliamo di bravi ragazzi. Non lo fanno per soldi, lo fanno per adrenalina, è una malattia. Siamo a livelli di una ludopatia gravissima, gente che si gioca milioni di euro con quello che guadagna non è normale”.