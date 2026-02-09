Cornet-Vergara, era rigore? Graziano Cesari non ha dubbi: "A mio avviso..."

Ultimissime Genoa-Napoli, polemiche in Liguria per il calcio di rigore concesso agli azzurri allo scadere che ha portato al 2-3 finale per gli uomini di Antonio Conte.

Su questo episodio e anche sul precedente rigore, a favore dei Grifoni, si è pronunciato l'ex arbitro Graziano Cesari durante il programma 'Pressing' a Mediaset.

“Primo rigore velocissimo al Ferraris: in questo caso non è necessario l’intervento del VAR, la tempistica di Meret è fuori tempo e va a contrastare l’avversario in maniera irregolare.

Ha poi fatto discutere il rigore nel recupero per il Napoli per tocco di Cornet su Vergara: a mio avviso non è calcio di rigore, il pallone non viene preso ma non c’è nemmeno lo step on foot, il colpo è leggerissimo con la scarpetta che scivola via”.