Cordoba ci crede: "Scudetto? L'Inter può recuperare, c'è ancora lo scontro diretto"

Notizie Napoli calcio - Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato della corsa scudetto a La Gazzetta dello Sport:

Scudetto, Cordoba su Napoli-Inter

Ecco un estratto delle parole di Cordoba sulla corsa Scudetto tra Napoli e Inter:

"Loro sanno di essere forti e di poter recuperare terreno, poi c'è anche lo scontro diretto col Napoli, verso la fine, che potrebbe anche essere decisivo tra qualche mese. Quindi io dico che l'Inter non mollerà, che ci crederà fino alla fine, come è sempre stato. Se gli altri saranno più forti allora vinceranno, ma devono dimostrarlo sul campo.

L'Inter ha vinto un trofeo, è in semifinale di Coppa Italia e pure in Europa può fare strada e giocarsi le sue carte. Io non ho dubbi: l'Inter resterà viva finché l'aritmetica lo permetterà".