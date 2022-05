Corbo: "Prima di acquisti e cessioni, De Laurentiis chiarisca subito un punto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

“Il grande problema che dovrà risolvere De Laurentiis è impostare la nuova stagione su concetti chiari e ben definiti. Nell’impostazione, ancora prima di acquisti e cessioni, bisogna chiarire l’obiettivo. Si è creato uno strano equivoco che mina il giudizio su quanto è stato fatto. Da una parte c’è Spalletti che dice di aver fatto un mezzo miracolo e dall’altra c’è la tifoseria che pensava si potesse fare di più. Siccome bisogna rifondare e ricominciare, bisogna partire col chiarire cosa vuole fare il Napoli.

Mertens è un uomo intelligente perché sente in sé la delusione per non aver toccato il massimo e lo dice anche per interesse personale, ma condivido le sue parole perché come attaccante, il belga era quello che mancava a sostegno di Osimhen. Mertens ha giocato pochissimo, ma poteva aiutare molto il nigeriano che per dare il massimo ha bisogno di un sostegno”.