Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal ritiro in Trentino. Ecco un estratto sul ruolo di Jesper Lindstrom:

"Raspadori e Lindstrom? Per quello che riguarda Jesper, io l'ho incontrato in Champions League col Tottenham e lui giocava nell'Eintracht. Lui faceva una delle due sottopunte. O stando dentro o allargandosi in fascia. Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche, come per tutti gli altri".