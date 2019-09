Colomba: "Manolas e Koulibaly vanno guidati, manca affiatamento. Samp? Hli azzurri non possono più perdere terreno"

Durante Ultim'ora in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Franco Colomba: "I calciatori si muovono sia in fase offensiva che in fase difensiva, l'importante è la copertura degli spazi che deve avvenire in maniera completa e Credo Che Ancelotti sia un maestro in questo. I gol subiti sono figli di un'intesa tra i centrali che non è perfetta. Manolas e Koulibaly non sono due guidatori della difesa ma due che vanno guidati e quindi può darsi che l'affiatamento di questa coppia necessiti di un po di tempo per trovare i giusti equilibri, poi c'è un terzino nuovo che è Di Lorenzo. La Sampdoria ha cambiato alcuni giocatori, ha cambiato allenatore e hanno problemi societari quindi è una squadra che è partita ad handicap affrontando un momento di difficoltà. Il Napoli non vuole perdere più terreno, deve portare a casa i tre punti".