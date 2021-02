Coco: "Le squadre europee corrono di più: le assenze pesano nel Napoli ma non sono l'unico problema..."

Napoli Calcio - Francesco Coco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Coco

"Periodo non positivo per il Napoli ma le assenze pesano visto che sono prolungate nel tempo. Il Napoli ha una rosa ampia per poter affrontare la stagione ma se per due mesi non hai mai avuto la formazione titolare, allora tutto cambia e ti crea difficoltà. Ieri il Napoli non ha perso le assenze, le squadre italiane in Europa fanno fatica per il ritmo. Il Granada correva di più, le squadre europee corrono meglio. Insigne, Mario Rui, da esperti, erano calciatori spenti e rassegnati. I calciatori assorbono tutti, non c'è tranquillità del progetto".