Chiariello: "Addio sogni Scudetto, una grande squadra non perde tre gare consecutive in casa. Stasera viste cose inenarrabili"

Calcio Napoli - L'editoriale di Umberto Chiariello a Canale 21 dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spezia: "Stasera certifichiamo l'abbandono di tutti i sogni scudetto e non lo dico per il distacco dalla capolista. Una squadra che perde tre partite consecutive in casa contro Empoli, Atalanta e Spezia non può combattere per il primo posto. Con questa sconfitta si è vanificata la vittoria sul Milan. C'è da dire che il Napoli è anche fortunato perché si sono fermate Roma e Atalanta. Vince invece la Juventus ed è adesso a cinque punti dagli azzurri. Stasera abbiamo visto cose inenarrabili: Lozano ha fallito una rete a porta vuota. Una grande squadra non fa zero reti contro Empoli e Spezia. Al ritorno in campo ci sarà la sfida contro la Juventus. I bianconeri cercheranno di portare a caso i tre punti per accorciare in classifica. Si prospettano tempi duri per la compagine di Spalletti"