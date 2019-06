CdM, Scozzafava a CN24: "Veretout starebbe benissimo nel Napoli. Se arriva un'offerta seria per un centrocampista ADL ci pensa"

Monica Scozzafava, del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Al 99% Manolas sarà un calciatore del Napoli, anche se poi le vie del mercato sono infinite. Lo sforzo maggiore è stato fatto, De Laurentiis ha anche benedetto l’affare. È tra le coppie più forti d’Italia.

Veretout si sposerebbe bene con i centrocampisti che ora ha il Napoli in rosa. Diawara sicuramente andrà via. Però non è escluso che possa arrivare un’offerta importante per un centrocampista del Napoli. E a quel punto De Laurentiis la valuterebbe.

Sarà difficile avere la squadra al completo per Dimaro, non solo per il mercato, ma anche per gli impegni della Nazionale”.