Calzona svela: "Ecco dove ho deciso di abitare a Napoli. La mia routine rispetto al passato..."

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

Intervista Calzona

Ecco un estratto delle parole di Calzona:

Mi fa impressione vedermi con la tuta del Napoli? Ci pensa mia figlia a ricordarmi tutto questo. Mi dice "papà, anche se siamo lontani riesco a vederti in TV tutti i giorni perchè sei l'allenatore del Napoli". Questo mi fa capire la grandezza di essere l'allenatore di questa città. Ora vivo in albergo a Pozzuoli per questione di comodità, mi accorcia i tempi per arrivare al centro sportivo. Ho tanti amici, anche ristoratori, ed essendo abitudinario faccio le stesse cose che facevo negli anni passati".