Callejon: "Il Napoli continua a crescere tanto, ci manca poco per vincere. Vogliamo arrivare lontano, Manolas e Koulibaly grande coppia"

Dimaro ritiro Napoli 2019 - Jose Maria Callejon parla nell'intervista a Tv Luna. Dopo la seconda amichevole stagionale tra Napoli e FeralpiSalò con il risultato di 5-0, parla il calciatore del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Abbiamo fatto 13 giorni di ritiro e si vede, stiamo un po' meglio. Inutile vedere il risultato, dobbiamo vedere il gioco e le idee che esprimiamo. Stiamo provando diverse formazioni in allenamento e proviamo a portare in partita quanto appreso in allenamento. Ho sensazioni sempre positive a inizio stagione, sono 10 anni che continuiamo a crescere. Ora siamo forti in Europa e manca poco per questa continuità. Dobbiamo continuare così. Vogliamo fare grande cose, vediamo se riusciamo presto raggiungere qualche sogno. Manolas è un grande centrale, farà una grande coppia con Koulibaly. Abbiamo perso Raul che ha fatto 6 anni incredibili, gli diamo un grande in bocca al lupo. Voglio continuare a lavorare come sto facendo in ritiro, voglio sempre dare il meglio al gruppo. Lavoriamo piano piano per arrivare il più lontano possibile".