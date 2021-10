Pisa, il pres. Corrado: "Lucca seguito dalle big di Serie A, ci sono anche tante squadre estere! Può crescere ancora tanto"

Lorenzo Lucca show in Serie B. Arrivano le parole di Giuseppe Corrado, presidente Pisa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

Calciomercato: Lorenzo Lucca in Serie A

Ecco quanto evidenziato da CN24: “Siamo soddisfatti di Lorenzo Lucca, lo seguivamo da un anno e mezzo. Grande mio figlio Giovanni ad insistere col Palermo e con l’agente, nonostante c’erano squadre più blasonate. Quando è arrivato h subito dimostrato le caratteristiche che avevamo individuato. E’ un giocatore ancora da costruire molto, anche fisicamente. Non sfrutta a pieno il suo possente fisico. E’ un ragazzo che si applica molto con grande modestia, sta affrontando un campionato che non conosceva. Il gruppo lo sta aiutando molto. Non ho sentito nessun club e nemmeno mio figlio, so che lo seguono perché ci sono gli accrediti in tribuna che vengono a visionarlo. C'è un grande interesse delle big di Serie A. Anche squadre estere su di lui.