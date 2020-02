Cagni: "Stagione particolare per il Napoli, ma quando gioca ad alta intensità... I giocatori sono professionisti, devono dare sempre il massimo"

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me la soluzione sarebbe stata quella di giocare tutte le partite a porte chiuse per evitare di dare vantaggi alle squadre che potrebbero giocare con i tifosi. Il Napoli sta avendo una stagione particolare ma quando gioca ad alta intensità non ce n’è per nessuno. I giocatori sono dei professionisti, vengono pagati e devono giocare al massimo anche e soprattutto per rispetto dei tifosi”.