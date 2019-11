Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Goal Show L'Originale, trasmissione televisiva in onda su TV Luna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Non ci sono segnali distensivi, i calciatori vogliono chiedere scusa: è giusto che il presidente deve tenere una certa linea ma in questa situazione bisogna parlare in sedi provate con calciatori e allenatore. La gente non si merita questo".