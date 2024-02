Bianchin: "Il primo tempo del Napoli ieri non mi è piaciuto, ma nelle due partite di quest’anno è inutile dire che..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Bianchin, giornalista.

“Il primo tempo del Napoli ieri non mi è piaciuto, il Milan ha rischiato il giusto. Il Napoli lo vedo poche volte dal vivo perchè seguo il Milan, ma nelle due partite di quest’anno è inutile dire che l’ho visto molto lontano da quello dell’anno scorso. Con una linea della difesa a 5, con due ragazzi, non ha rischiato molto e questo è uno dei meriti di Pioli.

Il futuro di Pioli? Non ho certezze, il discorso è aperto e molto dipenderà da ciò che accadrà nei prossimi mesi. Sarei curioso di vedere in un futuro Pioli all’estero perchè ha guadagnato una credibilità tale da poter essere chiamato in Premier o in Spagna e sarei curioso di vedere il suo calcio aperto ed innovativo”