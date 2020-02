Baiano: "Rrahmani e Petagna dovranno confermarsi anche a Napoli e non sarà facile. Mertens? Gattuso preferisce attaccanti diversi"

Francesco Baiano, ex calciatore di Napoli e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria ha cambiato prima modulo di gioco ed ha trovato una certa quadratura. Ranieri è un allenatore esperto, l'ho avuto per cinque anni a Firenze. E' riuscito a dare solidità al reparto difensivo che prima prendeva goal ogni domenica. La difficoltà per il Napoli è che di spazi ce ne saranno pochi, il Napoli dovrà far girare velocemente la palla per trovare qualche opportunità. Allan è stato fuori e la scelta di Gattuso sarà quella di partire coi tre che stanno bene a centrocampo. Bisogna far giocare coloro che hanno i novanta minuti nelle gambe perchè si tratterà di una partita di grande sacrificio. Mertens? E' un giocatore importante per l'economia del Napoli, dà imprevedibilità, dà goal. E' stato fuori e la sua assenza è pesata molto anche se Gattuso preferisce giocare con un centravanti diverso per caratteristiche. Quagliarella? Mi sorprende che stia segnando di meno, ma esistono anni in cui ti gira tutto bene ed anni in cui si fa più fatica. Il Napoli deve stare attento anche a Gabbiadini che è un giocatore che se ha spazio per calciare può sempre far male. Quagliarella non sta realizzando reti come l'anno scorso, ma devi stare attento quando sta in area di rigore. Gli attaccanti della Samp devono concretizzare le poche occasioni che hanno a disposizione e questo per un attaccante non è facile. Mercato del Napoli? Rrahmani e Petagna sono due calciatori molto bravi, ma bisognerà che si confermino in una piazza come Napoli. Ci sono tanti esempi di calciatori che non riescono a rendere in squadre con aobiettivi più importanti".