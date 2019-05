Claudio Mauriello, presidente dell'Avellino, ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

“Avere i campioni non serve a nulla: serve avere una squadra compatta. Dai dirigenti agli staff. Chi verrà? Si sta finendo ora il campionato, non si può già pensare a questo. Serve simbiosi. Un tifoso del Napoli avrebbe voluto rabbia e voglia di vincere contro la Juventus, non ieri contro l'Inter e a fine stagione. Spero di poter parlare in futuro del derbu Avellino-Napoli”.