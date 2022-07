Anna Trieste prende in giro De Laurentiis: "Non può dire niente a Dybala, lui stesso ha preferito vivere a Roma"

Anna Trieste su Twitter ha avuto molto successo in "like" da parte dei tifosi a seguito di questo messaggio rivolto al presidente del Napoli. "Guardate, a Dybala che tra Roma e Napoli ha preferito Roma. Aurelio De Laurentiis, non gli può dire proprio niente visto che lui per primo tra stare di casa a Napoli o stare di casa a Roma ha preferito finora la città eterna".