Ancora Mazzoleni: "Hamsik corretto e perbene, non è antipatia: non c'era empatia con lui, è umano!"

Paolo Mazzoleni arbitro - Han fatto discutere le dichiarazioni dell'ormai ex arbitro Paolo Mazzoleni, che si è appena ritirato dall'attività di arbitro. L'ormai ex fischietto si è raccontato in un'intervista ai microfoni de L'Eco di Bergamo, parlando così:

Mazzoleni, l'arbitro contro Hamsik: la replica

“Hamsik quello meno sopportabile. I rapporti migliori li ho avuti con i carismatici: De Rossi, Bonucci, Zanetti, Diamanti, Gattuso, Stankovic. La Supercoppa Italiana giocata a Pechino? Non c'è stata nessuna decisione sbagliata, quel rosso a Pandev è figlio della segnalazione di un assistente, Stefani, che poi ha fatto anche la finale dei Mondiali in Brasile con Rizzoli. Il rosso a Koulibaly è una decisione che nessuno può contestare: è il regolamento. I buu razzisti sono di competenza delle autorità, non dell’arbitro”.

Quest'oggi è arrivata la replica dello stesso Mazzoleni ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, contattato dal collega Diego De Luca: