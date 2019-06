Mazzoleni racconta: "Ottimi rapporti con Bonucci, Hamsik il calciatore che sopportavo meno! Il rosso a Koulibaly è da regolamento. Supercoppa a Pechino? Non ho sbagliato nulla"

Paolo Mazzoleni arbitro - Paolo Mazzoleni si è ritirato dall'attività di arbitro. L'ormai ex fischietto si è raccontato in un'intervista ai microfoni de L'Eco di Bergamo, testata della sua città. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Ibrahimovic il più forte che ho visto, l’unico che sul campo ti dava la sensazione di poter vincere le partite da solo. Messi il simbolo del talento, Cristiano Ronaldo la macchina perfetta. Zanetti e De Rossi i più carismatici, Hamsik quello meno sopportabile. I rapporti migliori li ho avuti con i carismatici: De Rossi, Bonucci, Zanetti, Diamanti, Gattuso, Stankovic. La Supercoppa Italiana giocata a Pechino? Non c'è stata nessuna decisione sbagliata, quel rosso a Pandev è figlio della segnalazione di un assistente, Stefani, che poi ha fatto anche la finale dei Mondiali in Brasile con Rizzoli. Il rosso a Koulibaly è una decisione che nessuno può contestare: è il regolamento. I buu razzisti sono di competenza delle autorità, non dell’arbitro”.