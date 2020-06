Alvino a CN24: "C'è uno stile Napoli, il calcio deve copiarlo per sopravvivere. Questa è una squadra 'Gattusiana', il tecnico è entrato nella testa e su Callejon..."

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Alvino

“C'è un confine tra il buonsenso e la legalità, a lungo andare il calcio italiano arriverà alla morte. Avallando operazioni 'particolari' si rischia tanto, sono cose che non hanno senso. Si contribuisce alla morte lenta ma sicura del calcio italiano. Il Napoli non ha bisogno di fare operazioni del genere, si deve parlare di stile Napoli, ormai. Questo va riconosciuto al Napoli dal mondo del calcio quanto prima. Se mutuato e copiato, questo porterà alla sopravvivenza del calcio italiano. Il Napoli è più 'gattusiano' che mai, il tecnico è entrato nella testa dei calciatori. Ha rimodulato questi calciatori e il suo modulo, trovato equilibri che sono alla base del calcio. Napoli equilibrato, che concede poco, così si può lavorare sugli errori. Callejon? Gesti incredibili, l'ultimo mostra che non deve dimostrare nulla a nessuno. Un allenatore come Gattuso mi piace molto e può tirare fuori tantissimo dai suoi calciatori, Under sarebbe perfetto. Insigne? Vuole vincere con il Napoli e la fascia di capitano sul braccio. Mi tengo stretto la realtà di questi giorni, non ci sono ipotesi di addio per ora".