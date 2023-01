Allegri in conferenza: "Ora l'obiettivo è la salvezza, guardiamo la realtà o ci faremo male"

Notizie Calcio- Massimiliano Allegri delinea il nuovo obiettivo societario: la salvezza. Il tecnico lo ha detto davvero nel corso della conferenza stampa dopo Juventus-Monza: “Se fino a ieri la squadra aveva fatto 38 punti, ora dobbiamo essere consapevoli e considerare i 23 punti. Bisogna fare i punti che ci portino alla salvezza. Questa è la realtà. Perché se non guardiamo alla realtà ci facciamo male. Ora dobbiamo essere capaci di vedere quella che è la classifica reale”.

Obiettivo salvezza Juve, la classifica

I bianconeri sono attualmente 13esimi a quota 23 punti, proprio sopra le squadre in corsa per la salvezza. La Salernitana, per fare un esempio, è a soli 2 punti dai bianconeri. Il Verona, terzultima classificata al momento e dunque in zona rossa, è a -11. Il tecnico toscano dunque teme un contraccolpo forte da parte dei suoi dopo la penalizzazione e per la mancanza di stimoli senza obiettivi Champions e scudetto.