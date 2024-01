Affare Dendoncker, Sollitto svela: "Ho sentito suo fratello, ecco la reazione di Leander all'idea di venire a Napoli"

“Dendoncker è un calciatore molto duttile, scuola belga, ha fatto la trafila nell’Anderlecht. Abituato al 4-3-3, sa giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo. Ha giocato - ha detto il dirigente sportivo con un passato nell’Anderlecht ed esperto di calcio belga Vincezo Sollitto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – inoltre anche da difensore centrale, avendo una statura importamnte, e da laterale destro, classico terzino.

In Belgio il modulo con cui crescono i ragazzi è proprio il 4-3-3. È un calciatore formato a 360°, nazionale belga, e potrà tornare utile a Mazzarri in più ruoli. In Inghilterra è cresciuto ulteriormente, ha quasi 29 anni e quindi è in piena maturità. Più utile di Mangala? Sono due giocatori diversi, Dendoncker è più di rifinitura, Mangala più di rottura. In questi giorni ho sentito il fratello, Leander è molto contento di venire in Italia e di giocare in Italia, è un campionato importante e giocherà nella squadra campione d’Italia. Ha intenzione di fare bene anche in vista dei prossimi Europei di calcio”