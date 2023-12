A Dazn il dialogo Massa-VAR su Lautaro-Lobotka: "Non c’è niente! Di Lorenzo mai fallo!"

L’azione del gol di Calhanoglu in Napoli-Inter, nata da un fallo di Lautaro su Lobotka, grida ancora vendetta. L'arbitro Massa non è stato nemmeno chiamato all'on field review dal VAR Marini. A 'Open Var' su Dazn è stato ascoltato l’audio:

Lautaro - Lobotka

Dialogo VAR Massa su Lautaro Lobotka

L’arbitro Massa dopo il contatto Lautaro-Lobotka: “Gioca, gioca, non c’è nulla”.

Dopo il gol si attiva il controllo VAR, ma Massa ripete: “Non c’è niente! Non c’è niente!”

Il VAR Marini replica: “Controllo tutto…” e Massa subito ai giocatori del Napoli: “Tranquillo, non c’è niente. It was nothing, era ad un metro, tranquillo. Di Lorenzo faccio controllare, ma tranquillo non c’è proprio niente”.

Il VAR si consulta con l’AVAR: “Palla, poi c’è uno scontro…Fallo assolutamente no”.

E l’arbitro prende più fiducia verso Di Lorenzo: “Mi dicono fallo mai, non è mai fallo, fidati, mai. Vai gol, hai visto male!”.

“Per tutti noi era fallo, per loro mai fallo, perché?” chiede Pardo a Trefoloni: “In 3 hanno la stessa lettura, non c’è neanche il dubbio di una on field review. Alla fine si congiungono alla stessa percezione”.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli