Formazioni Genoa-Napoli, le ultimissime da Sky: Elmas nel tridente, Malinovskyi dal 1'

Ultime notizie Serie A - Non manca ormai tantissimo a Genoa-Napoli ed è allora tempo delle ultimissime da Sky Sport per le probabili formazioni di Alberto Gilardino e Rudi Garcia. Quale sarà l'undici schierato dal 1' dai due allenatori per il match di sabato sera di Serie A?

Probabili formazioni Genoa-Napoli: ultime news da Sky

Le ultimissime di formazione per Genoa-Napoli arrivano dalla redazione di Sky Sport: "Il Genoa proverà a conquistare contro il Napoli la prima vittoria interna in campionato, Gilardino si affida agli stessi 11 della sconfitta di Torino: in avanti Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle di Retegui. Garcia cambia due uomini rispetto al ko contro la Lazio: Mario Rui prende il posto di Olivera, Elmas favorito su Raspadori e Lindstrom per sostiture Politano".

QUI GENOA - Dopo la sconfitta sul campo del Torino, il Genoa è a caccia della prima vittoria interna in questa stagione. Gilardino non cambia la formazione titolare rispetto alla trasferta di Torino: i due fantasisti Malinovskyi e Gudmundsson agiranno alle spalle dell'unica punta Retegui.

GENOA (4-3-2-1), probabile formazione: Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Genoa-Napoli: Gilardino vs Rudi Garcia

QUI NAPOLI - Politano è tornato ad allenarsi in gruppo: sarà convocato contro il Genoa, ma dovrebbe partire dalla panchina. Sono tre i possibili candidati a prendere il posto di Politano: Raspadori, Lindstrom e Elmas. Il macedone è in vantaggio per una maglia da titolare. In totale dovrebbero essere due i cambi rispetto alla sconfitta contro la Lazio: fuori Politano e Olivera, dentro Elmas e Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia