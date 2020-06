Secondo quanto riportato, in esclusiva, dalla nostra redazione, Aurelio De Laurentiis ha dormito all'Hotel Britannique di Napoli insieme alla squadra ed allo staff tecnico di Gattuso. Dopo la cena il patron si è intrattenuto col tecnico per un lungo colloquio.

De Luca, De Laurentiis e Gattuso

Napoli-Inter Coppa Italia, De Laurentiis vicino la squadra

Stamattina la squadra ha svolto la rifinitura in vista di Napoli-Inter sulla terrazza dell'albergo con tanto di vista sul golfo di Napoli. Revisione tattica e risveglio muscolare per gli azzurri.

