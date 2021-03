Classifica degli infortunati delle prime 6 di A: la Roma davanti a tutti, Milan e Napoli a seguire. Inter ed Atalanta le meno colpite [FOCUS CN24]

"Questo è un campionato anomalo, il Napoli ha giocato tre competizioni e tra Covid ed infortuni vari è stato penalizzato più delle altre". Facciamo un'analisi di una delle frasi più sentite da quando è cominciata la stagione. Probabilmente per dare degli alibi a Gattuso che non ha proprio mantenuto le aspettative o forse perchè è più facile guardare in casa propria che in quella degli altri. Però, gli infortuni capitati al Napoli non sono affatto inferiori a quelli che hanno avuto le altre 5 che compongono il sestetto di squadre che lottano tra Champions ed Europa League. Dall'Inter alla Roma tutti hanno subito delle assenze lunghe e determinanti, Napoli compreso. Basandosi sui dati offerti da Transfermarkt si nota che l'Inter ha avuto 10 calciatori colpiti da infortuni (o Covid), il Milan ben 16, la Juventus 14, l'Atalanta 11, il Napoli anche 16 e la Roma più di tutti con ben 19 calciatori che si sono infortunati da inizio stagione ad oggi. La classifica sarebbe questa: Roma 19, Milan e Napoli 16, Juventus 14, Atalanta 11, Inter 10. In basso il focus di CalcioNapoli24.it

Classifica infortunati Serie A, le situazione delle prime sei

INTER: 10 calciatori infortunati

Skriniar 3 assenze per infortunio.

3 assenze per infortunio. Kolarov 3

3 D'Ambrosio 4

4 Brozovic 2

2 Gagliardini 2

2 Sensi 5

5 Vecino 19

19 Vidal 4

4 Pinamonti 10

10 Sanchez 5

MILAN: 16 calciatori infortunati

Romagnoli 4 assenze per infortunio

4 assenze per infortunio Kjaer 7

7 Gabbia 11

11 Musacchio 7

7 Duarte 3

3 Hernandez 2

2 Bennacer 16

16 Krunic 3

3 Calhanoglu 5

5 Diaz 3

3 Rebic 9

9 Saelemaekers 3

3 Castillejo 2

2 Rafael Leao 3

3 Ibrahimovic 13

13 Mandzukic 5

JUVENTUS: 14 calciatori infortunati

Buffon 2 assenze per infortunio.

2 assenze per infortunio. De Ligt 9

9 Demiral 7

7 Bonucci 4

4 Chiellini 12

12 Alex Sandro 10

10 Cuadrado 6

6 Arthur 5

5 Bentancur 2

2 Ramsey 6

6 Ronaldo 2

2 Bernardeschi 2

2 Dybala 12

12 Morata 2

ATALANTA: 11 calciatori infortunati

Gollini 5 assenze per infortunio.

5 assenze per infortunio. Toloi 3

3 Caldara 11

11 Sutalo 8

8 Gosens 2

2 Hateboer 8

8 Pasalic 11

11 Malinovskyi 2

2 Miranchuk 5

5 Pessina 4

4 Ilicic 5

NAPOLI: 16 calciatori infortunati

Ospina 2 assenze per infortunio.

2 assenze per infortunio. Koulibaly 5

5 Manolas 4

4 Rrahmani 5

5 Ghoulam 3

3 Hysaj 6

6 Malcuit 6

6 Demme 3

3 Fabian 4

4 Zielinski 2

2 Elmas 2

2 Insigne 2

2 Lozano 5

5 Osimhen 13

13 Petagna 5

5 Mertens 9

ROMA: 19 calciatori infortunati

Mirante 5 assenze per infortunio.

5 assenze per infortunio. Kumbulla 4

4 Mancini 2

2 Ibanez 4

4 Smalling 10

10 Fazio 6

6 Spinazzola 3

3 Calafiori 14

14 Kardsdorp 3

3 Reynolds 4

4 Santon 10

10 Diawara 4

4 Veretout 3

3 Zaniolo 27

27 Mkhitaryan 2

2 Pastore 18

18 Perez 2

2 Pedro 6

6 Dzeko 6

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

RIPRODUZIONE RISERVATA