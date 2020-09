Tutto ruota intorno alle cessioni. Anche gli altri eventuali acquisti arriveranno sempre dopo che il Napoli si sia liberato di diversi calciatori, da quelli più importanti agli esuberi in prestito. Allan è dell'Everton ed il Napoli incasserà 24 milioni di euro più 4 di bonus, Koulibaly tratta col City e Milik con la Roma. Non c'è fretta di vendere il difensore senegalese, il contratto è sì oneroso, ma la scadenza è nel 2023. Più complicata la situazione relativa all'attaccante polacco, Milik. Il suo di contratto terminerà nel prossimo giugno e tra pochi mesi il calciatore sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club e liberarsi a parametro zero dopo altri sei mesi. A quel punto altro che 10 milioni più Under, altro che Romero, il Napoli guadagnerebbe zero dall'addio del numero 99.

NON si tratta di un calciatore vecchio, il Napoli ha il dovere di tutelarsi e cedere questo calciatore prima che si svaluti ancora di più e prima di poter vedere sempre più vicino il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano. La Juventus è uscita di scena, ormai Milik per i bianconeri non è più un obiettivo di mercato. Il ventiseienne piace molto alla Roma che dovrebbe cedere Dzeko proprio alla Juventus, ma il Napoli continua a tirare la corda e chiede in cambio il cartellino di Cengiz Under e 15 milioni di euro.

IL VALORE reale di Milik, senza considerare l'aspetto contrattuale, sarebbe di circa 35 milioni, però, ad un anno dalla scadenza, De Laurentiis è costretto ad abbassare la richiesta. Ad oggi se ne sta convincendo sempre di più. Più passa il tempo e più sarà difficile uscire da vincitori in questa battaglia. 'Chi troppo vuole nulla stringe' ci sta benissimo in questo caso.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

