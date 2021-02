DIRETTA - Prepartita Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: problemi per Insigne, Muriel dal 1' minuto

Atalanta-Napoli - Diretta Atalanta Napoli Serie A. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 23a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Atalanta-Napoli si sfidano per un match importante per il proseguo della loro stagione e gli obiettivi Champions.

16.30 - Problema muscolare anche per Insigne secondo Sky

16.15 - Queste le probabili formazioni secondo Sky:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovsky, Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.

