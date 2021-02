Probabili formazioni Atalanta-Napoli: Koulibaly può tornare titolare, recuperato Politano! Gattuso con scelte obbligate

Probabili formazioni Atalanta-Napoli. La SSC Napoli si avvicina alla 23esima giornata della nuova stagione di Serie A 2020/21, gli azzurri saranno ospitati al Gewiss Stadium di Bergamo dall'Atalantadi Gian Piero Gasperini. Il Napoli di Gennaro Gattuso cerca riscatto dopo la batosta in Europa League contro il Granada. L'Atalanta, invece, vuole arrivare con una vittoria e positività al big match di Champions contro il Real Madrid. Entrambe le squadre a 40 punti si giocano una gara importante per la lotta all'Europa.

Domenica 21 febbraio 2021 ore 18.00 | Atalanta-Napoli: Sky

Atalanta-Napoli, le ultime notizie di formazione

IN CASA ATALANTA - Tanti dubbi e ballottaggi per Gasperini, che vorrebbe preservare a metà la sua Atalanta in vista della Champions della prossima settimana. Possibile turno di riposo per Ilicic, Freuler e Djimsiti. Muriel favorito su Zapata.

IN CASA NAPOLI - Gattuso con gli uomini contati e le scelte praticamente obbligate, soprattutto in difesa e in attacco. Koulibaly potrebbe esserci dal primo minuto contro la Dea, se non dovesse farcela pronto ancora Rrahmani al fianco di Maksimovic. Recuperato Politano.

Convocati Atalanta-Napoli

Convocati Gasperini in Atalanta-Napoli

Portieri: Pierluigi Gollini, Marco Sportiello, Francesco Rossi;

Difensori: Mattia Caldara, Berat Djimsiti, José Luis Palomino, Cristian Romero, Matteo Ruggeri, Bosko Sutalo, Rafael Toloi;

Centrocampisti: Marten de Roon, Remo Freuler, Viktor Kovalenko, Robin Gosens, Joakim Maehle, Ruslan Malinovskyi, Aleksej Miranchuk, Mario Pasalic, Matteo Pessina;

Attaccanti: Josip Ilicic, Sam Lammers, Luis Muriel, Duván Zapata.

Convocati Gattuso in Atalanta-Napoli

Portieri: Meret, Contini, Idasiak;

Difensori: Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo, Ghoulam, Costanzo;

Centrocampisti: Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola, Loboka;

Attaccanti: Osimhen, Politano, Insigne, D'Agostino, Cioffi.

Serie A

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Probabile formazione Atalanta:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel. Allenatore: Gasperini.

Squalificati: - . Indisponibili: Hateboer.

Probabile formazione Napoli:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Squalificati: - . Indisponibili: Ospina, Hysaj, Manolas, Lozano, Mertens, Petagna.

Precedenti Atalanta-Napoli

Precedenti Atalanta-Napoli:

Questo il bilancio del 49 precedenti a Bergamo: 21 vittorie Atalanta, 18 pareggi, 10 successi del Napoli.

Ultima vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta in Serie A:

3 dicembre 2018 – Atalanta - Napoli 1-2

Ultimo pareggio del Napoli in casa dell’Atalanta in Serie A:

29 ottobre 2014 – Atalanta - Napoli 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in casa dell’Atalanta in Serie A:

2 luglio 2020 – Atalanta - Napoli 2-0