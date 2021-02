Atalanta-Napoli dove vederla in tv e streaming? Sky o Dazn? Si gioca domenica alle ore 18

Atalanta Napoli TV - Dove vedere Atalanta-Napoli? La squadra di Gennaro Gattuso si avvicina alla sfida della 23esima giornata di Serie A. Atalanta-Napoli dove vederla? La gara sarà visibile in esclusiva e non gratis su SKY dalle ore 18:00 di domenica 21 febbraio 2021. Campionato Serie A, tra le partite Serie A spunta Atalanta Napoli. Atalanta Napoli diretta Tv.

23a giornata Serie A

Tutte le partite reali di giornata con il turno di Serie A.

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 18.30 | Fiorentina-Spezia: Sky

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 20.45 | Cagliari-Torino: Sky

Sabato 20 febbraio 2021 ore 15.00 | Lazio-Sampdoria: Sky

Sabato 20 febbraio 2021 ore 18.00 | Genoa-Verona: Sky

Sabato 20 febbraio 2021 ore 20.45 | Sassuolo-Bologna: DAZN

Domenica 21 febbraio 2021 ore 12.30 | Parma-Udinese: DAZN

Domenica 21 febbraio ore 15.00 | Milan-Inter: DAZN

Domenica 21 febbraio 2021 ore 18.00 | Atalanta-Napoli : Sky

: Sky Domenica 21 febbraio ore 20.45 | Benevento-Roma: Sky

Domenica 21 febbraio 2021 ore 20.45 | Juventus-Crotone: Sky

Sky

Dove vedere Atalanta Napoli in diretta Tv

Dove si vede Atalanta Napoli? La gara tra Atalanta e Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, disponendo di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio e non sarà visibile su DAZN.

Atalanta Napoli Streaming live

Atalanta Napoli streaming Gratis - Dove guardare in streaming Atalanta Napoli? La partita è di Serie A, è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, scaricando SKY GO.

Rojadirecta e HesGoal, le partite in streaming