Ultime notizie calcio Napoli - Non c'è tregua per il Napoli per quanto riguarda gli infortuni. Stando a quanto riportato da Sky Sport, a poco meno di due ore dalla sfida contro l'Atalanta delle 18.00 il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha accusato un fastidio di natura muscolare. Probabile, dunque, che l'ex Pescara possa non partire titolare con gli orobici.