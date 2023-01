Roma-Genoa Coppa Italia, le formazioni ufficiali: Mourinho cambia poco contro Gilardino

Notizie Calcio - Roma-Genoa, tutto pronto all’Olimpico per il match per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l’Inter che si è salvata in extremis e il Milan clamorosamente eliminato, ora tocca alla squadra di José Mourinho. Il portoghese, forse in virtù anche dei risultati citati, opta per poco turnover.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda. Allenatore: Alberto Gilardino.