Napoli-Palermo Coppa Italia, dove vederla? Canale Tv, streaming e orario

Dove vedere Napoli-Palermo Coppa Italia in Tv e streaming? La prossima partita del Napoli da calendario con la Coppa Italia dove di fronte ci sarà il Palermo di Alessio Dionisi, ex volto del Sassuolo in Serie A. Napoli Palermo, dove vederla e a che orario giocano la prima giornata di Champions.

Napoli Palermo Coppa Italia dove vederla

Coppa Italia Napoli Palermo - Torna la competizione nazionale con la Coppa Italia che lo scorso anno fu alzata dalla Juventus. Una competizione che non può sottovalutare il Napoli di Conte che è fuori dalle coppe europee. Napoli Palermo Coppa Italia dove vederla in Tv e streaming?Cambia tutto per quanto riguarda i diritti tv e ci sono dei nuovi scenari importanti.

Napoli Palermo dove vederla - Sarà possibile vedere Napoli Palermo in chiaro grazie alla scelta dei diritti tv che restano sul territorio Nazionale con l'emittente a rete libera. C'è un clima di grande festa a Napoli e si vuole continuare su questa striscia di risultati positvi anche in Coppa Italia. Perché la squadra di Conte scenderà in campo giovedì 26 settembre alle ore 21.00 con Napoli-Palermo.

Napoli Palermo dove vederla

Ma quindi dove si vede la Coppa Italia? La partita dei sedicesimi di finale si potrà seguire in Diretta TV in esclusiva sui canali Mediaset che la trasmetterà tutta la competizione in esclusiva. Infatti, Napoli Palermo in Tv sarà possibile v ederla sul canale di Italia 1 e anche in streaming Napoli Palermo grazie a Mediaset Play.

Probabili formazioni Napoli Palermo Coppa Italia

Formazioni Napoli Palermo Coppa Italia. Vediamo quelle che sono le probabili formazioni Napoli Palermo che scenderanno in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: