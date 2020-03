Sky - Coronavirus, rifinitura a Castel Volturno poi partenza per Barcellona: gruppo ristretto all'essenziale, chiesta deroga per volare in Spagna

Ultimissime calcio Napoli - La squadra di Gennaro Gattuso sarà a Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la prossima settimana, nonostante la sfida al Camp Nou sarà a porte chiuse e nonostante siano stati annullati tutti i voli da/per la Spagna. Ma qualcosa cambierà, secondo le ultime di Sky Sport.

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato a Sky Sport svelando qualche retroscena. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Voli bloccati, il Napoli dovrà chiedere una deroga: un permesso speciale al Governo spagnolo. Dal campo alla logistica, alle scelte. C'è attenzione massima e raccomandazioni, Gattuso l'ha ribadito nello spogliatoio: vuole comportamenti responsabili: niente spostamenti e spese notturne. Venerdì riposo, poi sempre in campo di mattina e sempre senza pranzare insieme, eccetto alla vigilia di Barcellona-Napoli ma con distanza di sicurezza fra gli azzurri a tavola. La rifinitura la farà a casa, una novità: allenamento e partenza, il gruppo sarà ristretto all'essenziale, non saranno tanti a partire in aereo".