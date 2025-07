Dopo Noa Lang pronto subito un altro acquisto, Il Mattino: sarà a Dimaro

Calciomercato Napoli, mancano due settimane al ritiro di Dimaro e prima di allora Antonio Conte spera di avere quante più frecce a disposizione nel suo nuovo arco.

E la prima è già pronta: trattasi di Noa Lang, ormai praticamente acquistato per un affare totale da quasi 30 milioni di euro bonus compresi.

Calciomercato Napoli, dopo Lang pronto un altro acquisto

Ma non finisce qui come riporta Il Mattino oggi in edicola. Un secondo affare immediato che si potrebbe definire è quello di Juanlu Sanchez: il Napoli continua a lavorarci avendo il sì del giocatore.

Le distanze non sono incolmabili ma gli azzurri non hanno estrema fretta e in questo momento temporeggiano per cercare di chiudere alle proprie condizioni, senza accelerare consapevole anche della disponibilità del calciatore. Anche lui, però, alla fine sarà pronto per il Trentino.