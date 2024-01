Visite mediche in corso per Mazzocchi: è arrivato a Villa Stuart! Si attende l'ok per l'ufficialità | VIDEO

Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi è arrivato a Villa Stuart e in queste ore farà le visite mediche di rito per poi diventare un nuovo giocatore della SSC Napoli. Arrivano le prime immagini del giocatore che presto si legherà in maniera ufficiale al Napoli di De Laurentiis con un contratto di tre anni e mezzo con opzione per il quarto. Clicca su play per guardare il video postato da Gianluca Di Marzio: