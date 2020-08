Venerato a CN24: "Clausola da 100 mln per Zielinski. Mercato in entrata bloccato senza le cessioni di Koulibaly, Allan e Milik. Concorrenza del Siviglia per Karbownik"

Ultime mercato Napoli - A CalcioNapoli24 Live, in diretta su Calcio Napoli 24 Tv, è intervenuto Ciro Venerato, collega di RAI Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non mi risulta che ci sia un’apertura da parte di Bernardeschi al Napoli, non c’è nulla di approfondito. Lui resta nei radar del Napoli, ma c’è il problema coi diritti d’immagine. Under è un discorso diverso, si parla con la Roma e lo si fa anche per Milik. Bernardeschi spera di andare in Premier, ma il Manchester United non l’ha chiesto che invece vuole Douglas Costa e Pellegrini. Gabriel è vicino all’Arsenal e Sokratis e Mustafi restano due profili seguiti. Piace sempre anche Matvienko, ricorda molto Gabriel anche di piede. Per Allan all’Everton bisognerà aspettare una settimana circa, manca ancora l’accordo con l’Everton, ma questo matrimonio si farà. Non è una priorità sostituire Ghoulam che è difficile da vendere. Reguilon è difficile, Tagliafico è stato proposto ma il Napoli non fa i salti di gioia. Karbownik piace, ma il Napoli deve sbrigarsi perché piace al Siviglia ed in Premier. Il problema del Napoli è quello di piazzare Koulibaly, Allan e Milik perchè se no il mercato in entrata è bloccato. Entro domenica si annuncerà il rinnovo di Zielinski a 3.5 mln più 500 mila euro di bonus ed una clausola rescissoria da 100 mln”.