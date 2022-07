ULTIM'ORA SKY - Mertens può tornare al Napoli, contatti positivi col belga

Il Napoli prova a rinnovare il contratto di Dries Mertens che si è appena svincolato dal club di Aurelio De Laurentiis che vuole tenerlo e fargli firmare un altro contratto.

Mertens Napoli: ultime da Sky Sport

Calciomercato Napoli - Il Napoli prova a far firmare un nuovo contratto a Mertens.

Stando a quanto si apprende da Sky Sport, infatti, sono in corso contatti positivi per riportare a Napoli l'attaccante Dries Mertens, svincolatosi lo scorso 30 giugno al termine del suo precedente contratto. L'addio definitivo di Kalidou Koulibaly direzione Chelsea, avrebbe infatti dato il via libera al Napoli per affondare il colpo sul bomber belga e recordman di reti della storia della società.